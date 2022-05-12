北市今確診沒破萬「有黑數」？ 柯文哲：應該有一點啦

台北市昨（11日）新增8265名本土個案，相較10日破萬例，外界質疑恐有黑數，台北市長柯文哲昨也認為「台北市確診數已經黑掉了」。柯文哲說法曝光後引發網友爭論，結果有網友說「要沒黑數，第一步1922打得通再說」。

柯文哲昨表示，現在問題是這樣，外縣市到台北做PCR檢查，還是台北的實驗室在幫他做，但確診後會報回各縣市，關於北市確診個案是不是有黑數，「我認為應該是有一點」，很大的理由是因為台北市的醫療量能不是台北市在用，特別是台北市越方便，外面進來的民眾更多，所以很多PCR量能都是做外縣市的。

柯文哲的說法引發網友熱烈討論，有人在《Yahoo新聞》留言寫下，「買不到快篩都沒篩 怎知有無確診」、「身邊很多人確診，沒保險又沒症狀的，真的不會想要報上去」、「反正我現在是信柯市長不信指揮中心了」、「台北市通報流程先經衛生局再到疫情中心，所以黑的單位是…」、「早就已經驗不完了…」、「現在的統計數字只是做個樣子而已，中央已棄守，再修修詞彙加大宣傳，現在是陣痛期，過渡期，以後會更美好，我都會背了」。