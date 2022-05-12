2022優霸盃世界女子羽球團體賽今天（12日）進入8強，中華隊迎戰日本隊，第1點單打世界第2戴資穎打頭陣，10比21、21比19、19比21飲恨現任世界球后山口茜，中華隊總比分暫時0比1落後。

第1局戴資穎打出過爬網幸運球，不過開局就落後的她一直沒能超前比數，還有1分小戴打出刁鑽角度拚壓線，不過線審認為出界，而這場賽事沒有鷹眼系統可以挑戰，小戴也為這1分惋惜，雙方9-11技術暫停回到場上後，山口茜在隊友高昂的加油聲鼓勵下持續壓迫小戴，讓小戴在這局後段只再拿到1分，10比21先讓出。

第2局換邊後戴資穎調整再出發，開局3比0有個好的開始，小戴也打出好幾記精彩好球，雖然山口茜持續緊咬，讓小戴無法一下子拉開分差，兩位女將也好次拚命救球，讓英文主播都稱讚；跟首局戰況類似，戴資穎在技術暫停後逐漸拉開分差，曾17-10領先7分，雖然山口茜又追上，並讓小戴在出現賽末點時發生一次失誤擊球出界，但小戴還是21比19追回一局。

第3局戴資穎、山口茜持續激戰，兩人數度平手，不過在8比8再度戰平後，山口茜連贏3分再站上領先，技術暫停回來後小戴強勢攻擊再追成11比11平，隨後山口茜靠著一次幸運球及小戴擊球出界等優勢，率先出現賽末點，小戴奮力從17比20化解了對手2個賽末點，可惜仍無緣著中華隊先馳得點，不過整場賽事兩人鬥智也展現美技的一場好球，令人看得過癮。

接下來第2點雙打中華許雅晴／林琬清對抗世界第3福島由紀／廣田彩花，第3點單打世界第58許玟琪對世界第3奧原希望，第4點雙打李芷蓁／鄧淳薰挑戰世界第5松本麻佑／永原和可那，第5點單打宋碩芸對高橋沙也加。

本屆湯姆斯優霸盃羽球世界團體賽中華隊和日本隊相當有緣，從小組賽出線後，經過抽籤8強賽男子、女子隊都和日本隊同一邊，稍後下午3點中華男子隊也要和日本爭奪本屆湯姆斯盃4強。