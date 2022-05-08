2022湯優盃羽球團體賽8日中華女子、男子羽球隊先後出擊，繼女團4比1擊敗西班牙，在小組賽旗開得勝後，男團前面三點打完，男單周天成、男雙「麟洋」李洋／王齊麟、男單王子維陸續告捷，助隊3比0領先加拿大中，提前確定收下小組賽首勝。

湯優盃是湯姆斯盃世界羽球男子團體賽、優霸盃世界女子羽球團體賽共站的賽事，每兩年一屆，中華女子羽球隊在上午10點開打的優霸盃小組賽首戰，在一姊戴資穎首點直落二搶下勝利後，帶動隊友高昂鬥志，4比1輕取歐錦賽新科女單冠軍馬琳（Carolina Marin）沒有披掛上陣的西班牙隊。

隨後下午3點中華男子羽球隊在湯姆斯盃小組賽首戰登場、對陣加拿大隊，周天成走出全英公開賽後確診新冠肺炎的考驗，回到場上依舊驍勇，33分鐘以21比19、21比12擊敗楊燦，第2點雙打李洋／王齊麟21比14、21比11重挫董星宇／亞庫納（Nyl Yakuna），第3點單打「羽球王子」王子維21比15、21比9再退何舒，為隊伍拿到確定勝出的一點勝利。

中華男子羽球隊接下來9日下午3點出戰德國，11日下午3點對壘印度。