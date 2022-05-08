2022湯優盃羽球團體賽8日展開，中華女子羽球隊率先登場，在台北時間10點開始的小組賽首場賽事，戴資穎、許玟淇連續告捷，助隊取得2比0聽牌。

中華女子羽球隊在湯優盃女子組賽事的小組賽和上屆冠軍中國大陸、西班牙及澳洲同組， 小組賽中華隊首戰西班牙，不過西班牙甫在歐錦賽完成女單史無前例6連霸的名將馬琳（Carolina Marin）並未排點，第1點單打世界排名第2的戴資穎，短短25分鐘便以21比5、21比14解決世界第44名阿爾蘇蔓迪（Clara Azurmendi），第2點許玟琪則是31分鐘。21比16、21比15擊退對手。

在參加湯優盃之前，許玟琪才在亞錦賽打進8強、世界排名大幅前進到第58的，面對世界排名第227的羅德里奎茲（Lucia Rodriguez），由於生涯首次在BWF賽事交手，兩人對彼此比較陌生，首局大部分時間比數都很接近，直到該局尾聲許玟琪17比16小幅領先後，連搶4分先收一局。

次局許玟琪更加進入狀況，靠著一波6比0攻勢稍微拉開分差，接下來許玟琪一路保持領先，為中華隊順利再添勝利。