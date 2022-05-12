處理器大廠美商超微（AMD）宣布AMD Radeon RX 6000系列顯示卡的最新成員：AMD Radeon RX 6950 XT是Radeon RX 6000系列中效能最強大的顯示卡、Radeon RX 6750 XT以及Radeon RX 6650 XT顯示卡。

藉由2.1GHz遊戲時脈以及16GB的高速GDDR6記憶體，AMD Radeon RX 6950 XT顯示卡可在4K解析度並開啟最高畫質設定下，為要求最嚴苛的3A大作與電競遊戲帶來卓越效能與令人驚艷的視覺效果。AMD Radeon RX 6750 XT顯示卡在1440p解析度並開啟最高畫質設定下提供極致的高效能遊戲體驗，而AMD Radeon RX 6650 XT顯示卡則在開啟最高畫質設定模式下，在眾多最新遊戲中呈現極為流暢的高更新率1080p遊戲體驗。

全新推出的AMD Radeon顯示卡皆採用突破性的AMD RDNA 2遊戲架構，具備製程優化以及增強的韌體與軟體，同時提供高頻寬、低延遲的AMD Infinity Cache技術與高達18Gbps的超高速GDDR6記憶體。此外，全新AMD Radeon顯示卡支援Microsoft Windows 11、Microsoft DirectX 12 Ultimate、AMD FidelityFX Super Resolution（FSR）1.0、即將推出的AMD FSR 2.0以及AMD Radeon Super Resolution升級技術，同時也支援其他先進功能，呈現震撼的視覺效果以及高更新率遊戲體驗。

AMD全球副總裁暨繪圖事業群總經理Scott Herkelman表示，全球目前有30億遊戲玩家，而且數量仍在持續增加，其中約半數是PC使用者。隨著玩家持續增加，這些新推出的Radeon顯示卡將提供超越以往的遊戲體驗與效能。透過AMD RDNA 2架構的卓越效率，新款Radeon顯示卡的每元效能大幅超越對手。

全新AMD Radeon RX 6950 XT、Radeon RX 6750 XT以及Radeon RX 6650 XT顯示卡為玩家帶來卓越的遊戲效能、令人驚豔的視覺效果以及超越以往的遊戲體驗。主要特點與功能包括支援AMD Software，Adrenalin Edition提供眾多先進與創新功能，為基於AMD顯示卡與處理器的系統充分釋放遊戲體驗的潛能。最近釋出的新版驅動軟體可為眾多特定DX 11遊戲提供高達10％的效能提升。此外，基於驅動軟體的AMD Radeon Super Resolution 1.1現增加對搭載Radeon顯示核心的特定AMD Ryzen 6000系列處理器的支援。

AMD FidelityFX技術是一個可為遊戲開發者提供視覺提升效果的開源工具套件，可在AMD GPUOpen上獲取。AMD FidelityFX技術包括AMD FidelityFX Super Resolution 1.0空間放大技術，目前已支援超過80款遊戲，且數量正持續增加。此外，AMD FidelityFX技術也包括即將推出的AMD FSR 2.0，此為先進的時間放大（temporal upscaling）解決方案，可為支援的遊戲提升畫面更新率，並為眾多顯示卡提供接近或優於原生的影像品質。

支援AMD Smart Access Memory（SAM）技術，AMD Radeon RX 6000系列顯示卡搭配特定AMD Ryzen桌上型處理器與AMD 500系列主機板時，透過讓AMD Ryzen處理器存取系統中整個高速GDDR6繪圖記憶體，從而釋放更強大的遊戲效能。在搭載AMD Radeon RX 6950 XT顯示卡與AMD Ryzen 7 5800X3D處理器的系統上，SAM能提供高達14％的效能提升。

採用AMD Infinity Cache技術，在GPU晶片（die）上整合最後一層資料快取，旨在降低延遲與功耗，實現比傳統架構更強的遊戲效能。

AMD FidelityFX Super Resolution 2.0是AMD廣被採用的開源、跨平台升級技術，FSR 2.0能根據先前的畫面資料在任何解析度下呈現接近或優於原生的影像品質，並提升支援遊戲的畫面更新率。FSR 2.0無需專門的機器學習硬體即可廣泛支援顯示卡產品和平台，包括AMD與其他特定競爭對手的解決方案。首批支援AMD FSR 2.0的遊戲包括由Arkane Studios與Bethesda聯合製作發行的《死亡循環》，預計將於2022年5月12日透過更新提供支援。

未來幾個月也將有更多遊戲加入支援FSR 2.0陣容，其中包括《失落迷城》、《Delysium》、《星戰前夜》、《模擬農場22》、《魔咒之地》、《微小世界生存戰》、《微軟模擬飛行》、《逆水寒》、《Perfect World Remake》、《Swordsman Remake》以及《未知9號：覺醒》。

AMD宣布即將推出廣受歡迎的新版AMD Radeon Raise the Game遊戲大禮包，購買指定AMD Radeon RX 6000系列產品，即可免費兌換遊戲盡情暢玩。從2022年5月10日起，透過參與活動的電子零售通路購買指定Radeon產品，即可獲贈一組代碼，於本季稍後兌換促銷遊戲，活動詳情將於屆時發布。新版遊戲大禮包將包括熱門遊戲《黑街聖徒》與《狙擊精英5》，另有多款遊戲將於促銷活動登場時宣布（獲贈的遊戲大禮包依購買產品不同，遊戲會有所差異）。

AMD Radeon RX 6950 XT、Radeon RX 6750 XT以及Radeon RX 6650 XT顯示卡預計即日起，透過華擎、華碩、映泰（BIOSTAR）、技嘉、微星、藍寶科技、撼訊、訊景、盈通（Yeston）等AMD合作夥伴廠商，在全球電子零售商、零售商販售。最新版本的AMD Software: Adrenalin Edition預計在2022年5月10日推出。