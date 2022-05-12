第81期重劃區是高雄市大寮區首個公辦市地重劃區，重劃開發後將有28.78公頃的可建地做為大寮發展腹地，有別一般新重劃區剛完工的發展期，區段鄰近大寮商業中心，捷運大寮站，兼具生活、交通機能。專家分析，由於鄰近鳳山房價跟漲，具鳳山外溢效應，加上目前區域均價約25萬元，未來新建案開價可望站上3字頭。

「大寮區第81期重劃區公11、公12及綠地開闢工程」11日舉行動土典禮，高雄市市長陳其邁偕同市府工務團隊，與當地民意代表及里長共同參加動土儀式，地方民眾也扶老攜幼前來關心及見證市政建設。

陳其邁說，第81期市地重劃區位於大寮區鳳林四路西側，是大寮區第一個公辦市地重劃區，總面積高達48.78公頃，重劃區沿鳳林四路北接鳳山區，南接大寮商業中心，東攬捷運大寮站，西擁鳳凰山，重劃開發後將有28.78公頃的可建築土地供作大寮的發展腹地。

並取得20公頃的公園、綠地、道路等相關公共設施用地，除由地政局自辦道路及整地工程外，其餘公園綠地等用地由工務局養護工程處開闢。

高雄市地政局局長陳冠福表示，第81期市地重劃工程按水土保持計畫分3期施工，工程於2020年2月下旬開工，截至今日止，總工程實際進度達61%，忠義國小以南的第1及第2期工程預計2022年9月前可完工通車，忠義國小以北的第3期工區目前進行地上物拆遷補償作業中，地政局將積極辦理各項重劃工作，期為大寮區的發展注入新動力。

高雄市工務局局長楊欽富則表示，本次先行開闢公11、公12及綠地，總面積約3.64公頃，並事先透過2場公民參與說明會了解地方需求。公11及公12用地緊鄰鳳凰山，將串聯既有登山步道，延續山林綠意並結合軍事意象，打造冒險體能遊戲場，設置迷彩防空小屋及多樣化設施，此外，設置體健設施、活動休憩節點等，回應各年齡層需求，完善整體服務機能。

根據內政部實價登錄揭露，目前大寮預售案「新天母」位於內厝路，成交價已出現單坪28.1萬元新天價，位於後庄的「霖居」、八德路「安庭豐阜」、翁園路「觀悅行館NO.17」，也有每坪24~25萬元的成交價格。

大高雄不動產開發公會理事長洪光佐表示，第81期重劃區緊鄰鳳山，受鳳山可建地已經不多影響，具外溢效應，加上重劃區鄰近鳳山、捷運大寮站、大寮既有商圈，生活機能、聯外交通便利，也有重劃區的街廓整齊、新建公園等優勢，休閒機能佳。

洪光佐直言，以目前大寮成交均價25萬元左右來看，又遇上營建業缺工、斷料，營建成本墊高房價，未來房價不見3字頭很難。

高雄市房屋市場調查協會理事長黃詩萱指出，大寮預售案房價已站穩2字頭，是鄰近市區罕有的2字頭房價，吸引首購族群跨區購屋，未來推案至少還有1~2成漲幅。(品觀點記者張雅雲/高雄報導)