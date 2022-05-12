2月、3月霪雨造成雲林縣龍眼受損慘重，農委會公告雲林縣為辦理龍眼霪雨農業天然災害現金救助，以及低利貸款地區。

農委會指出，這次辦理農業天然災害現金救助地區為雲林縣，救助項目為龍眼，並自即日起至5月23日止，受理農民申請辦理現金救助。

農委會指出，救助對象為實際從事農、林、漁、牧生產之自然人，救助項目損害率達20％以上者，依救助額度予以救助；未達20％者不予救助，長期作農產品於同曆年，救助以一次為限。

在低利貸款方面，農委會指出，貸款利息在12月31日前免予計收，由農委會予以補貼，2023年年1月1日起貸款利率依中華郵政二年期定期儲金機動利率減0.305 ％機動計息（目前為年息0.79％）。

申貸款的農民，農委會指出，自公告之翌日起10日內，依實際受損情況，向當地公所申請核發農業天然災害受災證明書，並於該證明書核發之翌日起15日內，檢附該證明書及「農業天然災害低利貸款申請暨計畫書」向貸款經辦機構提出申請。