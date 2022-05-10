新北市農業局媒合坪林農會與米其林餐廳教父牛排合作，將結合10連霸全國製茶冠軍技術製成的高品質茶葉，推出佐餐單品茶飲。（農業局提供）

新北市坪林區是文山包種茶發源地，也是全台最大產區，為了有效行銷茶產業，新北市農業局媒合坪林農會與米其林餐廳教父牛排合作，將結合10連霸全國製茶冠軍技術製成的高品質茶葉，推出佐餐單品茶飲，而春季比賽茶也開放早鳥團購優惠，希望幫助農友提倡銷售通路，也推廣坪林包種茶知名度。

農業局指出，「教父牛排 Danny's Steakhouse」餐廳創辦人鄧有癸是新北市萬里人，從事餐飲業已有40多年經歷，17歲進入台北第一間鐵板燒餐廳「新濱鐵板燒」當學徒，後來一路努力成為料理長，2013年在台北內湖創立教父牛排後，更將米其林美食指南引進台灣，連續4年獲選米其林一星榮耀。

農業局表示，坪林包種茶年產量約487噸，約佔新北市65％，包種茶茶湯呈現蜜黃碧綠色，入喉有淡淡花香，而今年的「新北好茶-文山包種茶評鑑」將在19日登場，屆時有1631點茶品參賽，將歷經6天品選篩出冠軍茶葉，而教父牛排也看準坪林茶的品質、食安，將合作引用搭配西式料理，在5月底在餐廳上線。

鄧有癸表示，若搭配為口味較重的牛羊肉，可佐以焙火包種，達到去油脂回甘之效，若選擇海鮮雞鴨鵝為主菜，可選擇輕發酵度包種茶，在擁有淡淡果香的同時不會搶掉餐點滋味，因此茶品與餐點的搭配相當絕妙，希望可以透過引進新北好茶，跳脫出傳統的新穎質感，展現茶葉的多元風貌。

新北市農業局長李玟表示，文山包種茶比賽茶將在26日上市，民眾可在20日訂購享有優惠價、加碼，這次促成與米其林一星的教父牛排餐廳合作，相信會再度打響新北好茶知名度，也促進農友多元銷路，希望有興趣的業者也可與農業局洽詢，一同推廣在地好茶。