資策會產業情報研究所（MIC）調查2021年零售電商消費者行為，觀測台灣消費者於四大零售通路「便利商店、超市/量販、百貨商場、專賣店」的App使用偏好與實體通路消費行為，提出五大趨勢觀測。

趨勢一：2021年四大通路App使用度提升 「超市/量販」成長最多

MIC調查顯示，2021年四大零售通路App使用度較2020年普遍提升，其中便利商店App使用比例增幅最高，成長7.8％；超市/量販比例成長幅度居次，為7.6％。其他如專賣店、百貨商場App也有5.8％與4.3％的成長。

趨勢二：7-11 App常用度上升第一 遠東百貨、寶雅前進亞軍

App常用度排名相較2020年略有變動，四大通路冠軍App分別為「7-11、全聯、新光三越、屈臣氏」。MIC觀測常用度前三名，「便利商店」依序為7-11（84％）、全家（75％）、萊爾富（11％）；「超市/量販」依序為全聯（80％）、家樂福（58％）、Costco（22％）；「百貨商場」依序為新光三越（49％）、遠東百貨（34％）、SOGO百貨（30％）；「專賣店」依序為屈臣氏（52％）、寶雅（47％）、康是美（44％）。

相較2020年排名，可發現7-11由第二名上升至第一名；「超市/量販」雖排名不變，其中，全聯滲透率持續提升；百貨商場App整體常用度普遍提升，遠東百貨由第三名上升至第二名；針對專賣店App，寶雅從第三名上升至第二名。

MIC產業分析師陳冠文觀測排名變動的關鍵因素，包含整合線下線上會員制、持續優化App介面與功能、拓展更多會員點數及行動支付可用通路，甚至以此為基礎發展電商等策略。

趨勢三：App功能評比 「優惠提醒通知」實用度已逼近行動支付

MIC調查，前五大App實用功能依序為「點數累積與兌換（74％）、消費紀錄查詢（57％）、行動支付（49％）、優惠提醒通知（48％）、寄杯服務（32％）」，相較2020年，「消費紀錄查詢」與「行動支付」需求有所上升，而「優惠提醒通知」功能實用比例逼近行動支付，顯示比起主動查找優惠，消費者更期望被動式的提醒，如全站、品牌或商品的期間促銷，會員點數或優惠券即將到期，特定期間的活動促銷等，以免錯過優惠或活動。

而不同年齡層對於實用功能偏好也有所差異，可發現26~45歲族群更重視行動支付；36~45歲族群更注重消費紀錄查詢、寄杯服務；46~55歲族群注重點數兌換以及餐飲/商品資訊；56~65歲族群在乎優惠提醒、線上DM與停車服務。

趨勢四：「便利商店、超市/量販」線上通路 購物頻率增幅最大

2021年有兩大通路的線上購物頻率增幅特別高，超過36％消費者增加在「便利商店、超市/量販」兩大線上通路的購物頻率，減少消費頻率者占一成，整體而言增幅顯著，主要與疫情帶動消費通路轉移及消費者習慣轉變有關，未來成長潛力仍高。

相較起來，增加在「百貨商場、專賣店」線上購物頻率的消費者約有18％，減少頻率者卻有兩成。陳冠文認為，「百貨商場、專賣店」受到疫情衝擊較大，未來疫情相對舒緩時，預期多數消費者將傾向回歸實體通路，屆時其線上通路會面臨來自綜合型電商平台更大的競爭壓力

趨勢五：「超市/量販」購物節最熱門 18~35歲最常參與百貨購物節

MIC調查消費者參與實體零售購物節行為，可發現四大通路以「超市/量販（49％）」的參與度最高，其次依序為「百貨商場（42％）、便利商店（27％）與專賣店（23％）」，其中，家長族群參與度高於整體消費者，參與「超市/量販」購物節比例為56％。

觀測不同年齡層，18~35歲對於百貨商場購物節（45％）參與度最高，36歲～65歲最常參加超市/量販購物節，其中56～65歲高齡族群參與比例高達63％。

陳冠文認為，主要是相較年輕族群，高齡族群更容易基於防疫理由，考量降低不必要的逛店行為，轉向必要的日常購物。