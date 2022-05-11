前國安局上校組長劉冠軍，涉嫌侵吞國安局「奉天」情報專案經費孳息1.9億，遭通緝迄今近21年。他當年以機密經費買台積電股票、秀明路豪宅、金飾珠寶被扣押，而保險箱內存放價值數千萬元的200件名貴的珠寶與首飾近期首度曝光，這批昂貴的珠寶包括紅、藍寶石、戒指、翡翠、金飾、項鍊、各式紀念幣及實體股票，不排除是用國安密帳洗錢的犯罪所得分批購入。檢察官為追討劉1.9億不法所得，聲請沒收，未來不排除進行法拍。

檢方在追查劉冠軍與妻子的資產時，也意外讓他們夫婦藏在銀行保險箱的近200件珠寶首度曝光。知情人士透露，劉冠軍潛逃出境後，檢調除了在國泰世華銀行查到他們夫妻帳戶的上千萬元外，也在中國國際商銀蘭雅分行及陽信銀行木柵分行保險箱，發現近200件名貴的珠寶與首飾，估計市值達上千萬元，雖早已一併查扣，卻是近期才首度曝光，未來也不排除全部拍賣充公。

據了解，銀行保險箱內除了除了這一批紅、藍寶石，劉冠軍與妻子的保險箱還藏有82件金、銀項鍊、手鐲及數量頗豐的翡翠首飾，此外，保險箱內還藏有3條頂級珍珠項鍊及1條紅珊瑚圓珠項鍊。

66歲劉冠軍是國安局總務處前出納組組長，妻子孟雯華是前憲兵司令孟述美之女。劉自1994年2月至2000年4月，在農銀開設「安發」、「經惠」、「欣業」公司帳戶，匿報奉天專案孳息，將定存解約存入這些公司帳戶侵吞1億9220萬7元。

劉冠軍夫婦逃亡後，2人名下資產除凌志轎車被劉找人變賣140萬作逃亡經費外，包括劉存款1200多萬、秀明路房產、豪奢品、100張台積電股票、數百張聯電、華邦電、云辰股票全被軍事檢察官扣押迄今。

國安局以劉另涉投敵罪，移請台灣高檢署通緝，高檢署責由士林地檢署聲請沒收，追討不法所得。劉被扣押資產價值至今水漲船高，股票總值初估上億，其中台積電就逾1億，另秀明路豪宅亦增值為6000多萬。

法官認為，孟為秀明路房產、金飾珠寶所有人，屬於沒收財產之第三人，依法可參加沒收程序，因此傳喚她出庭陳述意見，若人在國外的她不到庭，可逕行裁定。110年11月開庭時，經通譯點呼兩人，已潛逃出境的劉冠軍、孟雯華均未到庭，法官諭知候核辦。