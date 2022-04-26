麗晶精品MAX MARA條紋棉質西裝外套，推薦價6萬6800元。（麗晶精品提供）

麗晶精品海瑞溫斯頓Premier系列Sunflower 36毫米自動腕表，價格店洽。（麗晶精品提供）

麗晶獨家CHAUMET Lux 18K黃金戒指，價格店洽。（麗晶精品提供）

BELLAVITA寶麗廣塲 SAUVEREIGN Aphrodite紫色尼羅鱷魚皮革包，價格店洽。（BELLAVITA提供）

微風廣場BVLGARI-B.zero11 Mini 18K玫瑰金項鍊，推薦價6萬2800元。（微風提供）

微風南山alexanderwangMaquess水鑽logo緞面包，推薦價2萬6800元。（微風提供）

母親節將至，精品百貨主打珠寶名表、手提小包等，讓美麗高貴的珠寶，襯托媽媽獨特的氣質優雅，還有Boucheron寶詩龍所打造的期間限定咖啡館，現場品嘗巴黎道地餐點，名品消費最高回饋超過10％。

麗晶精品於4月27日至5月8日，推出「感恩母親購物節」，期望以多項全台惟一的獨家商品、高達10%的回饋吸引高端消費者，活動期間單日消費滿5萬元，可選擇2500元的禮券回饋、或4000元的晶華酒店餐飲及客房禮劵，回饋額度至8%，加上銀行刷卡禮等，實質回饋超過10%。

麗晶精品表示，活動期間攜手珠寶品牌BOUCHERON，將打造全台首間「Boucheron寶詩龍Jardin d’Hiver花園咖啡館」，自5月5日至6月5日，於晶華酒店1樓中庭開幕，帶來法籍甜點主廚—裴洛偉設計的Boucheron寶詩龍寵貓甜點組，與法式風味餐點等，讓人宛如置身於巴黎。

微風廣場主打珠寶名表，一件優雅高貴的珠寶，最能襯托出媽媽獨特的氣質與優雅，如Cartier、PIAGET、BOUCHERON、BUCCELLATI、FRED等高級珠寶手表品牌皆推出新品，有多款簡約細緻、經典百搭款。微風信義、微風松高、微風南山即起至5月8日，活動期間於各館當日單筆消費高級珠寶、手表、3C產品滿3萬元贈1萬點、國際精品滿1萬元贈1萬點等。

BELLAVITA寶麗廣塲母親節檔期，即起至5月8日登場，館內各家國際精品針對母親節，推出獨家好禮及優惠，活動期間，當日於全館消費累計達5萬元，贈Noritake花舞春風金邊中式茶杯組，或HALEAKALA美式漢堡雙人餐，或會員點數166點。