滬指12日早盤由跌轉漲，中午收報3,063.78點，漲0.17％，成交額人民幣（下同）2,236億元。深成指早盤收報11,146.03點，漲0.33％，成交額2,753億元。創業板指早盤收報2,362.27點，漲0.69％，成交額938億元。

新浪財經報導，陸股12日開低，滬指開盤下跌0.45％，深成指開盤跌0.72％，創業板指開盤跌0.86％。但10時左右，A股三大股指集體翻漲，電力，油氣開採類股漲幅居前。

A股開低走高 滬指漲0.36％
滬深兩市開低走高 創指午盤收漲1.4％
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