A股三大股指集體翻漲 滬指午盤微升0.17％ 13:142022/05/12 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 滬指12日早盤由跌轉漲，中午收報3,063.78點，漲0.17％，成交額人民幣（下同）2,236億元。深成指早盤收報11,146.03點，漲0.33％，成交額2,753億元。創業板指早盤收報2,362.27點，漲0.69％，成交額938億元。 新浪財經報導，陸股12日開低，滬指開盤下跌0.45％，深成指開盤跌0.72％，創業板指開盤跌0.86％。但10時左右，A股三大股指集體翻漲，電力，油氣開採類股漲幅居前。 A股開低走高 滬指漲0.36％ 滬深兩市開低走高 創指午盤收漲1.4％ #滬指 #早盤 #收報 #成交額 #A股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 A股估值低於境外 滬深300股息率達2.8％ 04:102022/05/11 產業特刊 恒生指數收漲0.97％ 理想汽車飆漲逾9％ 17:532022/05/11 財經 政策穩增長 A股回升可期 04:102022/05/12 投資理財 台股殺不停 早盤下跌逾百點摜破萬六 台積電跌到514元 09:032022/05/12 財經 美國4月通膨數據出爐！美股早盤漲跌互見 那指跌逾1％ 21:452022/05/11 財經 人民幣續弱 在岸價一度跌破6.7 11:402022/05/09 財經 台股繼續殺 早盤暴跌逾200點 台積電跌7元 09:042022/05/09 財經 台積電狂跌15元至505元 台股早盤重挫逾300點摜破萬六 09:012022/05/10 財經 人民幣中間價 跌破6.7關卡 04:102022/05/11 產業特刊 上證指數半日漲逾1％ 創業板飆漲逾4％ 14:112022/05/11 財經 穩定幣TerraUSD 暴跌3成 與美元脫勾引發投資人恐慌 04:102022/05/11 全球財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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