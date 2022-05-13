林姓男子疑不滿高姓前女友另結新歡後，還對他提出恐嚇告訴並聲請保護令，在11日深夜找上高女要求撤告不成，竟持槍朝高女及其現任王姓男友連開5槍，甚至還朝高女頭部射擊，下手凶狠猶如「行刑式槍擊」。高女及李男中彈後送醫急救沒有生命危險，但手術前進行PCR卻發現確診新冠，讓警方及醫護大為緊張，林男犯案後逃往中部，昨晚在苗栗利用電話聯繫家人時，遭警方鎖定位置後在竹南落網，偵訊完後，將移送地檢署偵辦。

案發時第一時間到場的員警及救護員、醫護人員全都立即進行快篩，幸好目前檢測都為陰性，讓大夥鬆一口氣。

林男犯案後逃往中部躲藏，專案小組發現他曾打公共電話聯繫家人，於是鎖定他在竹南出現，經埋伏後一舉將他逮捕。據了解，44歲林男以開計程車為業，先前曾與從事服務業的35歲高女短暫交往半年，2人分手後，高女與32歲王姓男子交往，但林男仍不斷以電話或到高女住處等方式騷擾。

高女在不堪其擾下，4月10日聲請保護令並提出恐嚇告訴，原訂12日要開庭審理是否核發保護令，但林男選在開庭前一晚，到高女三重自強路住處，希望前女友能撤告。但林男在談判未果後，竟掏出預藏槍枝朝高女、王男2人連開5槍，犯案過程都被監視器全程拍下。

從監視器畫面顯示，林嫌先將機車停放在路邊1輛計程車旁，然後等待高女與王男出門時，從機車置物箱拿出槍走向2人，林向高女提出撤告要求被拒後，雙方短暫口角，接著林男就拿槍先朝情敵王男開槍；王男胸部受傷後跌坐在地，林男隨即將攻擊目標轉向高女，第1槍就朝高女頭部射擊，但幸好射偏，高女並未中彈，但她也因重心不穩坐倒地上，林嫌馬上朝她的腿部開槍，王男眼見林男有意槍殺女友，負傷與林嫌扭打；林嫌則在連開2槍後逃離現場。

由於林男對著前女友、情敵接連開5槍，一時間槍聲大作也引起附近居民注意打電話報案。警方獲報迅速趕到現場，除了採集到犯案用的槍枝之外，另外還尋獲3枚彈殼以及1枚未擊發的子彈。

警方將高女、王男送醫後，開始調閱現場周邊監視器，拼湊林嫌逃逸路線，發現林嫌逞凶逃離現場後，陸續換搭5次計程車，往新北市新莊、樹林等地逃逸，隨後又搭車逃往中部地區。

新北市三重分局警方隨即成立專案小組，經過1天偵辦，昨天晚間在苗栗竹南將林嫌逮捕到案，押解北上偵辦，釐清犯案動機等細節。

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