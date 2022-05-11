高雄一名通緝犯駕車未繫安全帶，又大剌剌地開著窗戶行車，被員警發現後予以攔停，男子配合地說出身分證字號讓警方查證，員警來回看著男子以及手提電腦上的照片，狐疑地問著:「照片上怎麼沒有痣呢？」。原來男子提供哥哥的資料讓警方盤查，雖然臉型相似，但男子臉上明顯的兩顆痣卻讓他露出馬腳，員警進一步查詢車主資料，果然讓男子通緝的身分現形。

鼓山分局內惟派出所長周信宏、警員柳保裔、莊政琦於9日晚間11點多巡經鼓山區九如四路與青海路口時，發現一部自小客車駕駛未繫帶安全帶，旋即趨前攔下盤查，過程中61歲的林姓男子心虛地支吾其詞，並提供哥哥的身分資料讓警方查詢，企圖矇騙，所長周信宏比對相片，發現照片中林男臉上的2顆痣不見了，進一步詢問時，林男還表示照片本來就會有點落差，所長接著以車號查詢車主資料，照片裡的兩顆痣完全與林男相符，這才讓林男俯首認罪。

警方調查發現，林男係高雄地檢署於今年3月8日發布的妨害自由通緝犯，平常都在建築工地帶班，由於經常滿身灰塵，所以習慣開車時打開窗戶，沒想到這個習慣讓他落網了。鼓山分局長蔡鴻文表示，民眾因案被通知到庭、起訴或判刑，應依限到案，避免落得通緝身分。警方查緝逃犯不遺餘力，捍衛司法追訴與審判效力之威信也係職責所在，警方將持續嚴正執法，以維護社會安定。