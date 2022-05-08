因李女不配合警方執行公權力，還出手攻擊，被警方當場逮補。（警方提供）

酒醉失態！新北市1名32歲李姓女子，前（6）日清晨5時許，因酒醉與1名33歲李姓男子在超商內爭吵，警方獲報後到場，見李女渾身散發濃厚酒氣，不僅躺在地上還以手腳攻擊李男、大聲咆哮，警方上前制止，李女還攻擊警員，警方將李女依妨害公務、傷害現行犯逮補，並移送地檢署偵辦。

警方表示，前天清晨接獲報案，指稱新北市中和區中和路某超商內，有1男1女發生爭吵，警方獲報後前往現場了解。警方到場時，見李女渾身酒氣躺在超商地板上，但還是持續不斷大聲咆哮，還以手、腳攻擊李男，警方見李女有傷人之行為，依職權對李女進行保護管束。

不過對於警方執行公權力，李女完全不會配合，並且不斷反抗，過程當中還出手攻擊警員，警方見狀立即通報女警到場協助，並依妨害公務、傷害現行犯逮補，帶回派出所偵訊後，移送新北地檢署偵辦。

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