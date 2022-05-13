科技類股火力全開向上攻，韓股也一步步逼近2600整數關卡，大盤目前在2,595.65點，漲45.57點或1.79%。不過，韓元還是走貶。

重量級科技股幾乎全面上揚，三星電子漲2.3%，SK海力士漲2.8%，LG Energy Solution也漲2.32%。另外，現代汽車漲3.1%，大韓航空也漲1.6%。

不過，國營韓國天然氣跌0.5%，第2大無線通訊提供業者KT跌0.4%，三星生物製藥也跌0.3%。

韓元與美元匯價在1,287.7附近，韓元持續走貶0.9元。