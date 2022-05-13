《韓股》科技族群回神 韓股逼近2600 12:282022/05/13 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 科技類股火力全開向上攻，韓股也一步步逼近2600整數關卡，大盤目前在2,595.65點，漲45.57點或1.79%。不過，韓元還是走貶。 重量級科技股幾乎全面上揚，三星電子漲2.3%，SK海力士漲2.8%，LG Energy Solution也漲2.32%。另外，現代汽車漲3.1%，大韓航空也漲1.6%。 不過，國營韓國天然氣跌0.5%，第2大無線通訊提供業者KT跌0.4%，三星生物製藥也跌0.3%。 韓元與美元匯價在1,287.7附近，韓元持續走貶0.9元。 《國際產業》撙節成本、日圓走貶 日產上季轉盈 穩經濟 上半年政策工具齊發 #韓股 #韓元 #26 #00 #走貶 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 詹江村自爆被警約談 直播主控「當議員天天直播」怒告瀆職 16:132022/05/12 政治 《韓股》韓元又貶 韓股創1年半新低 16:292022/05/12 財經 《電子零件》華通Q1獲利佳大漲 亞系外資唱反調 12:082022/05/13 財經 書摘精選》尹錫悅的生涯 出生書香家庭 08:302022/05/13 國際 《韓股》擔心升息 三星電子領韓股走跌 12:482022/05/12 財經 金正恩下令全國封鎖原因曝光! 一件大事爆發了 08:432022/05/12 國際 徐智慧熱情擁吻惡魔上司 《第六感之吻》上演「限制級辦公司戀情」 22:072022/05/12 娛樂 北韓昨才鎖國今日大爆發！1.8萬人疑確診、已6人死亡 04:102022/05/13 國際大事 疫情成經濟攔路虎 北京加強穩增長 04:102022/05/13 產業財經 《國際產業》從天摔到地 軟銀去年慘賠131億美元 15:392022/05/12 財經 安理會制裁沒共識 北韓再射飛彈挑釁 04:102022/05/13 國際大事 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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