日本日產汽車12日公布財報，受到車材成本大增，以及供應鏈斷鏈影響的日產，好在成本控制得宜，加上日圓頻頻走貶，上季終於賺錢。

上季從元月到3月期間，日產的營業利益為560億日圓，約4.33億美元，優於市場預估的383億日圓。而在1年前的同期，日產經營捉襟見肘，營損共有190億日圓。

在電動車方面，日產研發積極，已決定2023年以後不在歐洲銷售傳統燃油車，缺口用環保車輛填補。此外，在電動車電池產品上，日產也希望能在2028年推出首款全固態電池車，不僅充電可以更快，且安全性也較佳。