今年五一勞動節由於台鐵停開，國道客運及公路客運類火車火了一波，但事實上早在疫情之前，客運業者就已面臨客源流失的嚴峻形勢。首都大都會客運今日宣布，停駛9026大武崙 南港，指出因長期虧損且近兩年遇到新冠疫情更不堪負荷 ，且該線運許可早在兩年前到期，首都大都會僅是代駛，因此決定於十月底停駛。

疫情2年多來國道客運載客量崩跌，國道客運業者國光、統聯、首都等擬停駛部分虧損嚴重路線，交通部長王國材9日赴立法院交通委員會時則表示，已經幫業者爭取到貸款，且金額從5億增加到10億。王國材並敲定下周二與客運業者會面，不過因為王國材家人確診，這項會面改為視訊。

據了解，首都大都會該公告是與公路總局會面後，火速貼出，形同開了第一槍。

有國道業者表示，監理所找不到其他業者，就要抝現有業者繼續「代駛」開下去，業者吵說「代駛期間」要補貼，公總與各地監理所裝傻不理。跟竹客苗客停駛一樣的問題，「代駛」就是要讓停駛退場的業者「求生不得，求死不能」。