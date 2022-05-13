有些人把錢視為生命，若是身上沒有鈔票，甚至會讓他們感到沒有安全感與自信。《搜狐網》近日分享4個天生守財奴的生肖，絕對不會隨便借錢給別人，就算看到身邊的親友有難，只要關於到錢，他們絕不會主動幫忙。

1.生肖兔

生肖兔非常喜歡金錢，對於他們而言，財富才是生活的保障，就算他們很有錢，凡事依舊精打細算，因此在一般情況下，他們是不會隨便借錢給朋友，一旦錢借出去，對方若是沒有按時歸還，就會被生肖兔拉入黑名單，他們也會記取教訓，借錢給別人的意願就會越來越低，因此在不知情的人眼裡，會覺得他們非常小氣。

2.生肖雞

生肖雞對每一塊銅板都很重視，就算身上有多餘的錢，他們也不可能輕易拿出來，甚至會計算花錢時能帶來多少價值，也會去思考還有什麼方法能越賺越多，因此生肖雞基本上都不缺錢，若要借錢給別人，還會思考對方能帶給他們多大的利益，因此一般情況他們是不會借錢給別人的，若對方未準時歸還，以後就會被視為陌生人。

3.生肖蛇

生肖蛇把金錢視為生命，認為錢是自信的來源，更是生活的保障，有時甚至把錢更得比性命還重要，不僅如此，生肖蛇總是把利益放在第一位，因此給人一種冷漠的感覺，而生肖蛇凡事都精打細算，絕不會讓自己吃虧，因此也常被人說是小氣鬼。

4.生肖馬

生肖馬花錢時，絕對會先作好縝密的計畫，他們把錢才看得非常重要，無論遇到甚麼事情，絕對會找最省錢的方法解決，日常生活更是節儉，物慾相對也非常低，要他們掏出錢，可說是非常艱難的任務，就算他們家財萬貫，依舊不改節儉的習慣，當身旁親友有難急需用錢時，他們一定會考慮很久，直到最後一刻才拿出錢幫忙。