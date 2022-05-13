「卡神」楊蕙如去年在臉書PO文指稱國民黨副主席連勝文、前立委丁守中及前陸委會副主委張顯耀等人「一邊罵AZ一邊偷打」，遭連勝文提告。刑事妨害名譽部分，連勝文後來撤告，楊蕙如獲檢方處分不起訴；民事部分，連勝文求償100萬元，台北地院13日判決楊蕙如應賠償12萬元。可上訴。

2021年6月26日，楊蕙如在個人臉書PO文指出，「看看那些一邊罵AZ一邊偷打的人，張顯耀連勝文丁守中，如果你聽信他們各種的造謠，以為打AZ不好就不去打，就中了他們的詭計」、「他們嘴巴說要進中共疫苗，結果自己不是偷偷打AZ？嘴巴說AZ沒人要打，結果都偷偷去打好心肝」。

事後連勝文認為，自己不是打AZ疫苗，楊蕙如所言不實而提告，主張名譽權受損要求民事賠償100萬元。楊蕙如則辯稱，自己是經由新聞得知包含連勝文父親連戰在內的多位政商名流特權施打疫苗，PO文用意主要鼓勵民眾施打疫苗，而非指控連勝文偷打疫苗，且此事攸關公眾利益，連勝文既為公眾人物應可受公評。