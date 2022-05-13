內政部召開彰化縣改制直轄市計畫審查小組會議，經出席委員綜合討論後達一致共識，認為彰化縣目前尚未達到直轄市條件，將建議行政院不同意改制為直轄市，王惠美下午在直播痛批中央雙標，前縣長魏明谷直指彰化縣空轉了4年，前彰化市長邱建富表示，這個結果早已顯見，夠格的彰化不夠格的縣長，讓彰化錯失良機。

彰化升格再次受挫，王惠美今天在防疫會上表示，中央雙標，內政部審查結論讓人難以信服，彰化得不到中央關愛的眼神，執政當局，為了竹竹合併升格，可以傾府院黨之力，因人設事打造，不能新竹強渡關山不成，就要彰化跟著陪榜。政黨人士之前的唱衰台灣，早就都是為了自己在布局。

前縣長魏明谷今天臉書痛批，彰化縣空轉了4年，王惠美執政這4年當中彰化縣民的薪資所得，年年全國倒數最後一名，王惠美的施政無方更讓人口每年流失也都超過1萬多人，沒有建設、沒有福利、沒有一家外商來彰化投資、縣民薪資所得全國最低、年輕人往外就業、導致人口數一直快速遞減、這是彰化縣無法升格直轄市的主因。

邱建富也在臉書公開表示，今天的這個結果早已顯見，夠格的彰化不夠格的縣長，讓彰化錯失良機，想當初建富提出彰化升格案後，積極透過各項管道及媒體希望大家看見彰化，並串聯朝野立委、前縣長及議會黨團呼籲縣府積極作為，但王惠美急就章送件，施政讓彰化人沒有幸福感，人口流失，結果早已料想到。

王惠美則強調，有人口口聲聲喊彰化贏、台灣就贏，卻因人設事，讓要讓執政中央贏，台灣輸，沒有達到國土均衡發展，讓人遺憾，再次要求執政黨不要用雙標，團結的彰化隊不會放棄，將勇創新局，大步向前行。