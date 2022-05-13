雖然美國海軍「貝洛特號」（LCS 29）自由級（Freedom-class）濱海戰鬥艦（LCS）本月才剛剛下水，但美軍高層和部分國會議員以海軍艦艇數量輸給中國大陸為由，持續推動該級艦的退役計畫，希望藉此將錢花在刀口上，讓3艘目前服役不到3年的自由級艦面臨提前退役的悲慘命運。

美國「有線電視新聞網」（CNN）12日報導，「貝洛特號」7日才於密西根湖（Lake Michigan）舉行下水儀式，但海軍軍令部長吉爾戴（Mike Gilday）上將11日便告訴聯邦眾議院軍事委員會，自由級艦的主要任務包括反潛作戰，但其配備的相關系統卻無法發揮作用，讓他「拒絕繼續投入資金」。

眾議院軍委會主席史密斯（Adam Smith）也表示，美國「無法使用LCS」，因為其不僅目前還未備便執行任務，未來準備好時仍會「崩潰」；參議院軍委會的共和黨高階委員（ranking member，委員會中在野黨位階最高者）殷荷菲（James Inhofe）更強調，美國海軍已在艦艇數量上輸給中國大陸海軍，且後者還將於2030年擁有460艘艦艇，故LCS等並非由外在壓力引起的錯誤計畫「必須被停止」。

CNN指出，美國海軍先前已於2023財年預算規劃中，要求在2024年退役大部分的自由級艦，包括2019年才服役的「威契塔號」（LCS 13）、「比靈斯號」（LCS 15）和「印第安納波利斯號」（LCS 17）等，預計能節省約3.91億美元（約新台幣116.73億元）。雖然獨立級（Independence-class）LCS暫時逃過一劫，但該級艦近期也傳出船身存在裂痕的情況。