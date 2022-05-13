寶成（9904）董事會13日通過今年第一季合併財報，表現不如去年同期！寶成首季合併營收為672.63億元，年減5.1％，加上認列南山人壽的轉投資收益為26.28億元，不如去年同期46.89億元，稅後淨利為46.39億元，年減26.1％，EPS為1.57元，低於去年同期2.13元。

寶成說，鞋類製造依然為今年第一季合併營收的主要來源，受惠於成品鞋的出貨雙數約7,090萬雙，年增3.8％，每雙平均售價19.65美元，高於去年同期的17.79美元，帶動鞋類製造業務的營收428.81億元，年增10.7％，鞋類製造合併營收占比提升至63.8％。

在運動用品零售及品牌代理方面，寶成表示，因大陸主要營運地區疫情再起，導致消費者的購買意願顯著低落，加上當地政府實施嚴格的封控措施，造成客流量下降，使得首季整體銷售金額241.43億元，年減24.5％，讓零售及品牌代理營收占比，降至35.9％。其他業務則無重大變動，營收占比維持0.3％。 寶成2022年首季各廠區產量占比，分別為中國大陸10％、越南35％、印尼49％，其他（柬埔寨、孟加拉及緬甸）合計6％。其中，印尼首季製鞋產量占比，由去年同期的43％，再提升至49％，成為集團最大的製鞋基地。反之，越南首季製鞋產量占比，由去年同期44％，再降至35％。

至於寶成旗下孫公司－寶勝國際，今年首季實體門市8,186家，低於去年同期的8,417家。

寶成第一季合併營業毛利161.85億元，年減11.1％，合併營業毛利率24.1％，低於去年同期的25.7％，但高於去年第四季的23.6％。主因是營業毛利率較高的運動用品零售及品牌代理業務的合併營收比重降低所致，同時也顯示鞋類製造業務的產能利用率逐漸回穩，而運動用品零售及品牌代理業務的渠道組合，亦有改善。

寶成持續致力於嚴謹的費用管控，第一季合併營業費用率20.3％，低於去年同期的20.9％，合併營業淨利為25.73億元，年減23.8％，合併營業淨利率3.8％，不如去年同期的4.8％。

寶成首季依權益法認列的投資收益為30.29億元，低於去年同期的52.17億元。其中，寶成持股20％的潤成投控轉投資的南山人壽保險獲利穩健，但因去年基期較高，首季認列轉投資收益為26.28億元，不如去年同期的46.89億元。

寶成首季合併營業外淨收益41.89億元，年減28.2％，稅後淨利46.39億元，年減26.1％，EPS1.57元。