台股在5/9的大跌，一舉摜破4/27的低點16219以及去年10/5月低點16162。由於重重海門天險一一被跌破，市場氛圍只會更加保守，對於後勢的看法，猶如時下網路最夯的視頻「九天玄女」一樣，尚不知降落在哪裡。

今年，會不會是07年金融海嘯前的複製貼上？

目前全球經濟愈來愈多的共識集中在停滯性通膨的可能預期。而造成停滯性通膨的成因，不外乎俄烏持久戰、美國快速升息與縮表、中國疫情動態清零封城、消費力道減弱、電子庫存高檔，以及美元強勢亞幣競貶這幾大因素。這使得市場會把現在比擬成07年的翻版，從技術線型的角度來看也是弱勢，似乎不無道理。

但經歷過金融大海嘯那段歷史的投資人是否記得：07年的高點9859跌到7384時，市場對於次貸風暴的原委根本一無所知，只知是連續升息從1%升到5.26%後確實造成GDP成長的壓抑。但鑑於08年還有京奧的舉辦，再加上08年馬前總統當選市場對兩岸紅利的期待，造成熱錢繼續炒作原物料，讓指數彈到該年5/20的9309，直到跌到該年八月雷曼銀行出現財務危機，才赫然發現史詩級的超完美風暴形成中，那已經是距離波段高點十個月以後的事了。

是以大空頭來臨的眾多案例，多顯示指數脫離高點的初期一季，市場對利空的成因根本懵懂未知，之後半年至少有個像樣的反彈，然後才真正形成後來所知的風暴。眼下，指數脫離高點也有一季餘，但市場對未來的利空幾乎能夠如數家珍，同時一面倒地認為底部深不見底，這難道不是擦鞋童理論？有違投資心理學的一九法則！

市場有個很奇妙的天平，當多方全部在年初傾斜到二萬點的同時，就有一股反饋的力量向下制衡。同理，當眼下又全面傾斜往萬五或更深的境地沉淪時，是否意味短線空方尾聲的可能？若仍不認同，不妨做個極端的假設：既然看這麼空，敢不敢在這裡多單全出兼放空？這是很實際的問題，來印證看法與操作心口是否合一的實驗。

既然線型弱勢，回頭看看技術指標怎麼說

市場對於大盤KD指標的運用，大致理解在黃金與死亡交叉、超買與超賣區鈍化的範疇。但是否有人研究過月KD長時間進入超買區，之後的回檔跌幅滿足點之預測？

以圖一觀察到自2000年以來月KD與費半指數的關係。圖中顯示2008年金融大海嘯出現前，月KD指標與費半指數已先形成三度高檔背離的狀況，才導致後頭月Ｄ值回到50時沒有支撐，然後再大跌一波的機會。

但2013~2015年以及2016~2018年這兩段時間，月Ｄ值分別在80以上高檔鈍化的時間長達21個月及20個月，意味多頭十分強勁。其後雖遇上當年度利空讓指數短時間內大跌，但月Ｄ值回到50以下的當月，就是指數的低檔轉折月。

承上，則本次費半見高前月Ｄ值在高漲鈍化期間亦長達18個月，而快速回檔後月Ｄ值在五月正好回到50以下，依前例有極大機會指數在五月就見低檔轉折，若以筆者撰稿時間在5/9的悲觀氛圍來看，時間落在上旬的機會又大於下旬。

由於費半與台股電子甚至大盤的相關係數最高，若費半五月上旬見轉折，這對台股一定是好事。圖二是台股電子指月KD的研究，分析方法一樣，但它在2018年的案例中與費半落底期相差二個月，但這遞延的二個月並非無抵抗力的大跌，而是橫向箱型整理型態，退一萬步想，也不是市場所謂一波到底的大空頭中繼點。

當成長股也跌出價值，就是多頭的火種

行情既然在五月第二週進入趕底段，但考慮電子指數在近一個月出現KD與MACD指標三重低檔背離下，對未來就可視為短空中多。此時唯一能做的，就是設定多方標的仔細觀察，考量點是成長與價值兼顧，一旦大盤有反轉契機時，可在第一時間加以考量。

猶記二月專欄提到沒有Ｐ圖的素顏真美女股：「泰藝」，歷經大盤三個月的下挫後，股價仍在年線之上進行中段擴底形成抗跌走勢，背後支撐力即在於：剛公布的第一季獲利1.27元，年成長320%、季成長22%，但目前股價才35元不到，本益比應低於八倍，同時今年配息2.1元，現金殖利率6%以上，兩項數據明顯說明成長與價值兼具。

再看上月專欄提到的「中探針」，歷經大盤的重重磨難，股價也維持多方格局。目前投信持股比6.5%並未鬆動，三月公布的現金增資計畫都尚未定價猶有繳款行情可期，仍是電子中具有波段實力且進可攻退可守的觀察標的。

本文作者:林友銘

(本文摘自《理財周刊1133期》)