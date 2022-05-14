國道1號3車連環大追撞。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

國道1號3車連環大追撞。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

國道一號南向220公里，14日9時48分，發生3部車追撞事故，最後一部小貨車駕駛人腳被夾住卡在車內，10時3分救護車及破壞器材車抵達，將該小貨車駕駛人及中間自小客車3位乘客送醫檢查。

國道三隊調查，車禍疑似未保持適當行車距離，天雨路滑，造成了小貨車、小客車和大貨車，3車連環追撞，一度占用內側及外側車道，造成回堵。

事故10時34分排除，詳細肇事原因，警方還在持續調查，國道第三大隊呼籲用路人，雨天行車請開啟頭燈、拉大車距、放慢車速；若遇有水漂現象時請勿急踩煞車跟急轉方向盤。