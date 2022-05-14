前後玻璃全破！桃園2男闖庭院狂砸毀6車 警已鎖定涉案車輛 21:482022/05/14 中時 蔡明亘 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市觀音區2名雨衣男今日凌晨闖民宅庭院砸車。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2名男子持棍棒狠狠砸車。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真） 車體表面被砸出坑洞。（大園分局提供／蔡明亘桃園傳真） 車窗玻璃被砸破。（大園分局提供／蔡明亘桃園傳真） 現場6輛車全被狠砸。（大園分局提供／蔡明亘桃園傳真） 桃園市觀音區今日有居民報案，稱停放在自家庭院的車輛在凌晨遭人砸毀，警方獲報後前往現場，發現共有6輛車遭砸，調閱監視器後，目前已鎖定涉案車輛，將通知車主到案說明。 大園警分局指出，今日凌晨2時許接獲民眾報案，對方發現自己停在家中一樓庭院的汽車，遭人持棍棒刻意砸毀。車輛畫面可見，總共6輛車體表面都被砸出坑坑洞洞，車窗前後玻璃也被砸破。 目前警方調閱監視器後，已鎖定涉案車輛，後續將通知該車主到案說明，進一步釐清案情。 改裝車半夜擾民 中市環保局：稽查改裝車行盼從源頭改善 桃園自小客掛贓車牌拒檢衝撞警 車上4人全遭逮 #車輛 #砸毀 #涉案 #6輛 #調閱監視器 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 abc好車網中古車買賣不二價 吸睛 04:102022/05/10 產業特刊 婦駕休旅車保齡球式追撞13車 7傷1命危高中女斷腿 10:262022/05/12 社會 年輕駕駛失控連撞6車 路邊抽菸8旬翁無辜遭波及 17:582022/05/07 社會 聯手和運勁拍 abc好車網首推二手車「不二價」 10:532022/05/09 財經 高雄男拒拘提開車衝警員 警逮回主嫌到案 03:462022/05/10 社會 中市公車火警3年9件 議員籲汰換老舊車輛 17:512022/05/09 生活 粗心駕駛未減速連撞2車 小貨車翻覆擋風玻璃碎一地 11:072022/05/09 社會 梅雨季校園榕樹倒毀BMW 車主傻眼：才剛牽2天 17:342022/05/14 社會 違停開車門騎士摔癱 駕駛乘客判7個月 04:102022/05/08 地方新聞 電動車體現未來就在眼前 04:102022/05/10 時尚消費 abc好車網推出中古車買賣「不二價」新模式 12:132022/05/09 財經 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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