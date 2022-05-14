2名男子持棍棒狠狠砸車。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

車體表面被砸出坑洞。（大園分局提供／蔡明亘桃園傳真）

車窗玻璃被砸破。（大園分局提供／蔡明亘桃園傳真）

現場6輛車全被狠砸。（大園分局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市觀音區今日有居民報案，稱停放在自家庭院的車輛在凌晨遭人砸毀，警方獲報後前往現場，發現共有6輛車遭砸，調閱監視器後，目前已鎖定涉案車輛，將通知車主到案說明。

大園警分局指出，今日凌晨2時許接獲民眾報案，對方發現自己停在家中一樓庭院的汽車，遭人持棍棒刻意砸毀。車輛畫面可見，總共6輛車體表面都被砸出坑坑洞洞，車窗前後玻璃也被砸破。

目前警方調閱監視器後，已鎖定涉案車輛，後續將通知該車主到案說明，進一步釐清案情。