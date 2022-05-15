烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）14日表示，東部頓巴斯地區（Donbas）情勢仍然非常艱困，並稱俄羅斯部隊仍試圖展現某種勝利。

澤倫斯基在深夜視訊演說中表示：「在全面入侵第80天，這似乎特別瘋狂，但他們不會停止他們的行動。」（譯者：劉學源）1110515

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