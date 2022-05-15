澤倫斯基：烏東頓巴斯地區情勢仍非常艱困 06:232022/05/15 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 澤倫斯基：烏東頓巴斯地區情勢仍非常艱困。(資料照/美聯) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）14日表示，東部頓巴斯地區（Donbas）情勢仍然非常艱困，並稱俄羅斯部隊仍試圖展現某種勝利。 澤倫斯基在深夜視訊演說中表示：「在全面入侵第80天，這似乎特別瘋狂，但他們不會停止他們的行動。」（譯者：劉學源）1110515 蕭茲：全球糧食供應短缺 俄羅斯要負責 俄軍「烏東閃擊戰」陷困境 專家：普丁早就輸了 #澤倫斯基 #頓巴斯地區 #情勢 #艱困 #烏東 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 烏克蘭想加入歐盟 他：要十幾年 12:462022/05/10 國際 普丁關鍵「武器」失效 學者曝背後原因 23:472022/05/12 國際 楊金龍暗示 6月可能再升息 04:102022/05/12 財經要聞 這7國出招了！大咖曝俄烏戰爭驚人內幕：他手上籌碼很多 12:002022/05/13 政治 時論廣場》台灣應拒絕烏克蘭化（周陽山） 20:042022/05/11 時論廣場 市場情勢不明朗 VinFast擬延至明年上市 19:342022/05/11 財經 俄慶勝利日 普丁澤倫斯基隔空較勁 04:102022/05/10 國際大事 國戰會論壇》俄烏演繹話語權爭奪戰（譚傳毅） 00:002022/05/14 海納百川 台灣應拒絕烏克蘭化 04:102022/05/12 時論廣場 不斷更新》俄烏戰爭殘酷 德總理曝：這苦果延續百年 19:232022/05/11 國際 不斷更新》準備好與普丁「面對面」 澤倫斯基曝先決條件 18:362022/05/13 國際 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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