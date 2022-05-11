烏克蘭南部的刻松(Kherson，或譯赫爾松)是俄羅斯入侵烏克蘭以來，少數佔領的城市，為了鞏固在佔領區勢力，當地親俄政權稱「希望加入俄聯邦」。不願成為俄國人的民眾正以徒步的方式逃離。

俄羅斯所扶持的刻松政府副州長史特雷穆索夫(Kirill Stremousov)說：「刻松不打算建立像是頓內次克和盧甘斯克那樣的刻松人民共和國；而是希望成為俄聯邦治下城市，如同克里米亞。」

俄新社稱「刻松市就是俄羅斯領土，不會有公投。只需要刻松地方政府向俄羅斯總統提出申請，要求將該地區納入俄羅斯聯邦即可。」