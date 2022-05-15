黃玠瑋推出新創作專輯《游牧》，原於5月底在台北Legacy開個唱，因應疫情近期持續影響，為保障觀眾及相關工作、演出人員的健康安全，經審慎評估決定延期至7月29日舉辦。日前她赴光良領軍主持的podcast《光說瘋良話 Cool Talk》擔任特別來賓。

光良提到，自己不但聽過她的歌，還聽過她的demo；原來前年她有寫過歌給光良，當時兩人素未謀面，但她極具質感的歌聲和創作，深深地征服了這位超級前輩的，光良力讚她的聲音很有辨識度，更買下了那首歌，也讓人格外期待他們之後在歌曲合作上的火花。

她回憶起2013年因為聲帶受傷、沒有收入，當時她只能靠打工賺錢，為節省開銷吃了兩年的印尼泡麵，向來話少的她也沒有跟身旁的人提起過，直到前陣子相關的新聞報導出來，朋友們感到不捨，紛紛前來關心問候：「怎麼都沒跟我們說⋯。」

而新專輯的同名主打《游牧》，她唱出自幼擁有過很多房間，但哪個自己才真正住在裡面？藉由房間尋找歸屬感，以及自我建立的探討，這讓光良不禁感嘆自己回馬來西亞的家鄉怡保也沒有房間，都睡在車庫，後來更索性將車庫改成房間。