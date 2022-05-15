台中一名彭姓男子前年當街對一名44歲蔡姓女子嗆罵，「妳那麼老哪叫小女生」，作勢毆打蔡女，讓蔡女嚇到痛哭，報警提告，而彭男認為自己含冤，審理期間將名字改為「彭含冤」。案經上訴二審，台中高分院法官認為老字並無貶損人格，改判無罪，彭男如願含冤昭雪。

判決書指出，彭男2020年間11月上午間不滿建設公司佔道施工，便在台中一處道路上，公然辱罵交管的44歲蔡姓女員工「妳那麼老哪叫小女生」、「妳不懂法，妳法字都不會寫」等語，作勢出拳毆打蔡女，讓蔡女嚇得後退並哭泣，事後報警提告，檢方依恐嚇危害安全及公然侮辱罪將彭男起訴。

法院審理期間，彭男深感委屈，便將名字改為「彭含冤」；彭男坦承有與蔡女爭吵，但否認有對蔡女說出「妳那麼老哪叫小女生」等語，彭男的律師也說，彭男與蔡女僅是互相謾罵，並沒有在公眾場合侮辱蔡女，且證人也無證述彭男有出拳揮打蔡女。

台中地院一審依恐嚇危害安全罪，判彭男拘役20日，案經上訴，台中高分院法官認為，蔡女沒有法律專業背景，也非從事法律相關行業，彭男說的話，客觀上並難認有貶損蔡女人格；至於「妳那麼老哪叫小女生」的部分，法官則認為蔡女當時為44歲熟齡女子，「非小女生」、「老」等語無法貶損人格或尊嚴，改撤銷原判，判彭男無罪。可上訴。