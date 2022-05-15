1名網友在臉書社團《爆怨公社》抱怨，他在高速公路開車時，前方吉普車竟在車尾加裝「反遠燈」，光線狂刺他的雙眼，讓他超級火大，沒想到竟意外釣出車主回應，貼文一出引起兩派網友爭論不休。

原PO在臉書社團《爆怨公社》暴怒發文，他在行經國道五號隧道時，見前方一台吉普車，在車尾加裝2顆綠色「反遠燈」，讓他相當不舒服，從影片可見，綠色的光線在隧道內顯得更加刺眼。事後原PO在文中澄清，他收到吉普車駕駛的私訊，稱車輛借友人駕駛時誤觸，不小心開啟照地燈，並非故意讓他感受不佳，對方表示：「實在不是故意的，真的很不好意思，造成您的行車困擾，對不起」。

車主回應原PO，對誤開反遠燈一事，深感抱歉。（圖／翻攝自爆怨公社）

網友們紛紛在貼文下激動留言：「是螢火蟲嗎」、「求偶燈」、「人家還是有誠意道歉的」、「不小心檢舉一下，車主才會長記性」、「這可能是晚上在野外倒車時的照明燈，我覺得車主應該是沒有惡意，只是糊塗了，誤觸或者忘記關了」、「你開遠光燈嗎？我在汽車社團看過 這是反制開遠光燈」、「光看這照片，眼睛就受不了，誰發明這種燈可以這樣裝的啦」、「開一整段路真的會瞎吧」。

實際上，根據《道路交通安全規則》第109條第1項第4款規定，「非遇雨、霧時，不得使用霧燈。」另《道路交通管理處罰條例》第42條亦規定：「汽車駕駛人，不依規定使用燈光者，處新臺幣1200以上、3600以下罰鍰。」