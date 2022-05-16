台灣本土疫情快速攀升，民眾減少外食連帶影響餐飲業生意，經濟部推出行銷補助計畫，符合資格的店家，每家最高可領10萬補助。

經濟部今（16日）宣布，即日起辦理 「經濟部辦理受嚴重特殊傳染性肺炎影響之餐飲業者行銷補助」，餐飲業者提出優惠消費的行銷方案，經濟部將提供餐飲業者每家最高10萬的行銷補助。

經濟部表示，餐飲業者只要提出優惠促銷方案，包含優惠折抵（消費折抵）、行銷推廣（廣告投放）等，經濟部就會依業者行銷方案所需經費提供50%補助，以吸引民眾用餐消費，讓消費者享優惠、餐飲業增營收。

經濟部強調，該項補助受理申請期間爲5月16日至6月15日。凡有實體店面且有稅籍登記之餐飲業者皆可提出申請。開立統一發票之業者每家可獲得最高10萬元補助。免開統一發票者可獲得2萬元之補助。

為讓業者瞭解申請細節，經濟部將於5月20日起於北、中、南辦理說明會，業者也可透過申請網站懶人包引導，只要上網依步驟執行，即可快速完成申請。