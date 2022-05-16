警方破獲販毒集團位於仁武區的鐵皮工廠。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

逮捕張簡嫌為首販毒集團共１０人。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

工廠內毒品愷他命4包(毛重96.76公克)、、K盤5個、電子磅秤6台、毒品咖啡包包裝2袋、封口機1台、即溶咖啡14包、手機19支等贓證物。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

贓證物愷他命。（崔正綱攝）

贓證物愷他命。（崔正綱攝）

通緝犯躲避追捕又想兼營販毒慘遭逮捕。高雄刑大今年5月3日破獲一起張簡姓通緝犯為首的販毒集團，該集團欲在偏僻隱密的郊區租用工廠，加工製作毒品咖啡包，然後通過網路社群平台販售，不料還沒開工就遭到查獲，全員依《毒品危害防制條例》移送偵辦。

高市刑大偵查第八隊接獲民眾檢舉，得知22歲張簡姓通緝犯躲避檢警追查又想兼營販毒生意，竟租用郊區極為隱密的鐵皮工廠做為據點，準備使用封口機、即溶咖啡、攪拌器等工具製作毒品咖啡包並販賣，意圖從中牟取不法利益。因影響治安甚鉅，便與前鎮分局共組專案小組，展開偵查。

專案小組歷經約2個月跟監蒐證，掌握相關犯罪事證後進行查緝，於5月3日晚間8點掌握張簡嫌開著BMW百萬轎車430i出現在三民區路上，趁著張簡嫌下車小便之際，趁其不備將他逮捕，再持臺灣橋頭地方法院核發之搜索票，當日晚間10點時強勢攻堅位於仁武區一間鐵皮工廠進行查緝，並當場逮捕工廠內所有涉案犯嫌與犯罪工具。

警方合力逮捕包括張簡嫌共10人，年齡範圍20歲到39歲，部分人士有毒品相關前科，均交保；而張簡嫌因有《毀棄損壞罪》、《毒品危害防制條例》遭到通緝，訊後移送橋頭地方法院。

現場毒品有使用過的痕跡，且查扣毒品愷他命4包(毛重96.76公克)、K盤5個、電子磅秤6台、毒品咖啡包包裝2袋、封口機1台、即溶咖啡14包、手機19支等贓證物。

據了解，嫌犯們表示想透過網路社群來販賣毒品，但還未開工就遭查獲，全案依違反《毒品危害防制條例》罪嫌，移送臺灣橋頭地方檢察署偵辦。是否有其他同夥，警方會進行手機鑑定來釐清。

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