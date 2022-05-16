南投縣口服抗病毒藥物地圖。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣16日493人確診；南投地院簡易庭書記官也染疫，所幸法官及其他同事快篩都是陰性，不過，簡易庭鳳圓股從5月16日到20日，庭期全部取消。

衛生局表示，因應國內疫情急速升溫，避免高風險族群確診者錯過5天黃金投藥期，南投縣65歲以上長輩占19％，確診者投藥治療非常重要。因應中央疫情指揮中心「65歲以上民眾快篩陽性即給予口服抗病毒藥物」政策，全縣13鄉鎮市己經配發口服抗病毒藥物Paxlovid，包括8家醫院，13鄉鎮市衛生所，2家核心藥局、12家衛星藥局及25家分區藥局。

確診民眾或65歲以上快篩陽性長者，可以和醫療院所醫生進行視訊診療，經醫師評估，開立口服抗病毒藥物Paxlovid或處方箋，由配賦醫院直接給藥或到藥局領藥，加速給藥的便利性，降低住院及死亡率。

南投縣醫師公會理事長洪一敬表示，研究顯示受到新冠病毒感染，在出現病徵的5天內，及血含氧量不低於94％時盡早服用Paxlovid，可大幅減少85-89％的重症與死亡；65歲以上快篩陽性患者，或12歲以上確診患者，具有任一項風險因子即可開立，有些藥物如降血脂藥、降血壓藥或某些抗凝血劑須改藥或停藥，副作用包括腹瀉、輕微的血壓高、肌肉痛與嘴巴苦澀感。

開藥的醫師會做完整評估，並取得患者同意，Paxlovid每劑由2片Nirmatrelvir粉紅藥片及1片Ritonavir白色藥片組成，5天內每天早晚服用1次，每次都要完整服用3片，不能咬碎。

衛生局提醒民眾，使用口服抗病毒藥物Paxlovid有任何不良反應，請立即向全國藥物不良反應通報中心通報，；地址：台北市中正區愛國東路22號10樓；電話（02）23960100；傳真（02）23584100；電子郵件：[email protected]。