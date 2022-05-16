台南市16日新增2608例確診，累計至昨天共有2萬4381例，目前仍有1萬8057人在居家照護中。市長黃偉哲也在防疫記者會上宣布，成大醫院將於本周成立孕婦、幼兒專責病房，提供15床確診孕婦待產床及8床6歲以下重症幼兒專責照護。

市府衛生局長許以霖分析，新增個案中，仍以青壯年為主。其中，20至29歲有546例、占比20.9％，30至39歲537例、占比20.6％；0至9歲幼兒也有251例、占比9.6％。

許以霖還說，全市6至11歲兒童有8萬2066人，目前已有1萬多人施打疫苗。鑑於首批輝瑞兒童疫苗已於今天到貨，未來解除封緘後，將可提供家長及兒童多一項選擇。

至於台南市議會國民黨團及民進黨立委陳亭妃、市議員陳怡珍、周麗津等，均要求市府比照桃園市政府火速採購10萬劑唾液快篩，並優先發放給老弱殘病者、幼兒園學童使用，讓大家免除戳鼻之苦。對此，許以霖也強調，幼童生成唾液較為困難，容易影響快篩的準確度；未來只要中央核准的唾液快篩劑，市府也將納入採購考量。