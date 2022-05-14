嘉義市今天新增208例確診。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市學童接種疫苗情形。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義縣14日新增373人確診，嘉義市新增208例確診；嘉義縣累計361名10歲以下幼童染疫，縣府鑑於小孩長輩大多因家人接觸染疫，為衝高疫苗3＋1醫療行動車巡迴各鄉鎮施施打率，縣衛生局3＋1醫療行動車巡迴各鄉鎮施打疫苗。

嘉縣府表示，373人確診中有症狀298人，5個月至95歲都有，10歲以下41人，70歲以上25人，累計10歲以下染疫幼童361人，70歲以上178人，此外，334人解除隔離，還有531人居家隔離，2077人輕症居家照護，有4829名6至11歲幼童已接種疫苗。

嘉市府表示，新增208例確診者中，12歲以下有28例，12至64歲有147例，65歲以上33例，有1855人居隔，736人解隔，1302人輕症居家照護，累計2001人確診；13日首梯次有5間學校共529位學童施打疫苗。

嘉義縣長翁章梁表示，小朋友和長輩大多因為家人接觸而染疫，目前嘉義縣第1劑疫苗涵蓋率84％，排名全國第5，第2劑78％略高於全國平均值77.1％，但第3劑僅59.7％，而6至11歲學童疫苗接種率27.7％，鼓勵大人小孩都接種疫苗。

嘉義縣衛生局長趙紋華指出，為提升整體疫苗接種量能，縣內6至11歲有45家、成人有57家合約院所接種服務，衛生所假日也加開接種站，3＋1行動醫療增設疫苗接種，巡迴各鄉鎮市服務，每月有14至16場次。

嘉縣府表示，14日起開放居家隔離、自主防疫、居家檢疫等3類對象快篩陽性時，若無法視訊診療，可委託親友攜帶健保卡、快篩檢測卡匣或檢測片卡，到診所、衛生所評估，視情況開立口服抗病毒藥物。