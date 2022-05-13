中重症單日飆新高！今＋217 首例「產婦重症」20多歲產後大出血

國內今新增217例中、重症個案，其中165例中症、52例重症、41例死亡。死亡個案為18男、23女，介於50多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、40例具慢性病史、21例無疫苗接種。確診日介於今年4月8日至5月10日，死亡日期介於5月2日至5月10日。

指揮中心指揮官陳時中陳時中表示，今年累計共544161人確診，中症今增165人，比例0.18％，重症增加52人，比例0.04％，另有5人為中症轉重症。今天共增217中重症。解隔離增加1人。

死亡個案統計。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中陳時中表示，今天增加41例死亡，40人有癌症與慢性病史，另1人沒有慢性病或癌症，但這位個案沒有打過疫苗。沒打過疫苗21人、打過1劑6人，打2劑2人、打過3劑12人。死亡案例年齡偏高，20人超過60歲，80至100歲的有20人。

中重症與死亡案例。（圖／指揮中心提供）

醫療應變組副組長羅一鈞說，年齡介於50至90歲，過半數沒打過疫苗，有一半的人超過80歲，幾乎都有相關慢性病史。其中一名90多歲女性在家中昏迷。

羅一鈞指出，比較特殊的重症個案，為一位20多歲產婦，沒有打過疫苗，個案自然生產，寶寶已經平安出生，產婦產後大出血，出現呼吸窘迫的症狀，從婦產科轉到醫院就醫，採檢PCR陽性，確認感染新冠肺炎，進入加護病房使用呼吸器，個案產後大出血是否與染疫有關，目前仍待釐清。個案目前經過治療以後，狀況穩定。

羅一鈞也說，今日死亡個案數雖然比較多，但是和先前每日個案的大致狀況相近，很多都是慢性病、年長個案，共病情形容易影響病程變化，有些是生病的關係，本人或家屬簽署放棄急救同意書，沒有特別年輕、病程特別快的個案。而2020年至今共累計63萬5870例確診、1009例死亡。