全台新冠疫情持續延燒，目前正在屏東三軍聯訓基地進行演訓的陸軍542旅，傳出官兵大規模確診消息，經軍方與屏東縣政府連繫，14日調派防疫巴士南下，緊急將染疫27名官兵載往新竹隔離照護，軍方也強調，一切訓練照常，並不受影響。

位於恆春半島的三軍聯訓基地，現今為海軍陸戰隊指揮部管轄，主要負責國軍各部隊實兵實彈射擊測驗及三軍聯勇演習，亦是新加坡軍隊星光部隊的軍事演習訓練基地。

屏縣府證實消息，並表示，13日接獲通報指稱三軍聯訓營區內有確診個案，與軍方聯繫後確認為北部軍隊南下受訓，期間有27人快篩陽性後至醫院採檢PCR確診，因染疫人數眾多，加上營區內獨立隔離防疫區無法容納收置，因此決定將確診者送回北部所屬單位。

陸軍六軍團政戰主任史順文受訪時坦言，染疫官兵為542旅進訓人員，在陸續傳出確診後，部隊除通報地方衛生機關，並依照中央、國防部指引，進行人員隔離、匡列密切接觸者，並進行營區消毒的應變處置，防止疫情擴散。

將染疫官兵返回原部隊後，少數已由防疫計程車接送返回家中居隔照顧，而大多數還是選擇留在營區隔離；史順文強調，目前有關部隊進訓、操課、演訓，均依鑑測單位規範正常實施，不會受到影響，一旦官兵康復，視情況會再加入演訓行列。

軍方表示，在部隊中一切按照中央防疫指引，不過一旦休假離營，病毒就變得難防，因此部隊都會提醒官兵休假期間，避免出入人潮眾多的公共場所，戴好口罩、隨時洗手，做好消毒工作。史順文說，會持續叮嚀官兵要做好自我照護，而單位會持續觀測、維護眾人健康，確保訓練任務順利完成。