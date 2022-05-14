屏東縣政府14日公布新增1107名本土病例，縣內6-11歲學童校園COVID疫苗施打，自2日起共施打164校、9718人，今日上午加開33鄉鎮市衛生所兒童疫苗門診，有2151名學生前往施打。縣府表示，16日起至22日，已另在縣內22家診所啟動兒童疫苗門診，家長可以帶錯過前2次施打安排的學童，就近前往施打。

屏縣衛生局表示，全縣符合6-11歲施打對象共3萬4695人，前2波施打率僅約34％，因此，規畫自16日起，有22家醫療院所提供兒童疫苗門診，包括優生醫院、安和醫院、蔡長禧診所、林長興診所、林俊傑診所、博醫診所、李福國耳鼻喉科診所、張俊智診所、尚仁診所、陳亮銘內科診所、大雅耳鼻喉科診所、東霖耳鼻喉科診所、侯友益耳鼻喉科診所、慈愛診所、天醫診所、陳宗仁診所、欣安禾婦兒科診所、黃志忠診所、世昌診所、文章診所、賴家醫科診所、瑪家診所。

屏縣府統計，全縣居家隔離人數1371人，今日解隔826人；5歲以下確診累計696例，148例解除隔離，無重症。居家照護累計5364人，解除1168人。目前全縣部分班級暫停實體課程校數有77校、127班。