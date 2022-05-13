中央日前公布190家診所可做篩檢，台北市就佔20家，但不少民眾抱怨欲做PCR卻撲空，批評政策上路過於倉促，不僅讓醫界無所適從，也徒增人民困擾。台北市副市長黃珊珊表示，稽查後發現20家診所中有一半根本沒辦法做PCR，甚至還有1家未依規定在完成檢驗報告後上傳中央系統，未來將依《傳染病防治法》開罰。

北市府下午舉行防疫記者會，黃珊珊表示，目前全台PCR和醫療人力量能非常有限，因此各處都出現塞車現象，中央也發現這個問題，因此公布全台190家診所可做PCR，其中台北市就有20家，卻有許多市民和議員向市府投訴，抱怨跑到現場後診所卻說沒辦法做，或是做完篩檢後遲遲未收到報告。

黃珊珊表示，經北市衛生局了解後，中央當時告訴市府哪些診所有意願做PCR，但大部分的診所，其實都沒有按照中央法傳系統的作業來做，或是根本沒有後勤實驗室來配合，所以檢體無法處理，

黃珊珊指出，經過了解後，北市這20家中就有10家無法做PCR，現在有查到1家診所，因為未依規定在完成檢驗報告後上傳，會依照傳染病防治法提出相關裁罰，也會繼續輔導。

黃珊珊直言，是否請中央政府在公布合格診所名單前，應該要先做好媒合動作，包括後勤實驗室、還有是否能做PCR採檢工作，都要確認之後再公布，否則會造成民眾撲空，也會民眾對地方政府有很大的誤解，也政府的公信力有所影響。