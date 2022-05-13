新北市53歲男子陳裕守未取得醫師資格，卻在三重租屋處開設診所，從事補牙、裝假牙等醫療行為，他2013年、2019年都曾因違法看診被判刑，未料陳男2020年4月間又在三重看診，遭民眾檢舉。陳男到案後坦承犯行，並稱因家中經濟困難才會重操舊業。新北地院近期依醫師法判處6月徒刑，得易科罰金，並沒收其犯罪所得。

判決指出，陳男自述僅有國中畢業，但2013、2019年都因無照看診，被依醫師法分別判處1年徒刑、緩刑3年確定。

未料，陳男未記取教訓，2020年4月底持續在三重租屋處看診，幫不特定預約病患看診，從事補牙、修磨假牙、安裝假牙等醫療行為，並收取每顆牙齒2500至5000元不等費用，直至民眾舉報，衛生局才得知陳男有繼續密診的狀況。

陳男到案後坦承無照看診，但辯稱因前2次緩刑須繳回犯罪所得224萬元，家中經濟無力支應，才會重操舊業，且此次復出，病患數量已經大為減少。

法官認為，陳男長期無照看診，行為已危害病患權益及國民健康，且前2次犯案，法院都給予緩刑確定，陳男卻不思悔改，仍持續犯案，法治觀念淡薄，考量其始終坦認犯行，犯後態度尚非惡劣，且需撫養子女、母親等，判處6月徒刑，得易科罰金，並沒收及追徵其犯罪所得4萬2000元。