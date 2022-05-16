曾獲選百大婚紗拍攝景點大肚區「磺溪書院」，古色古香建築與人文風情適合拍婚紗照。（摘自大肚區公所臉書／盧金足台中傳真）

台中市大肚區「磺溪書院」，古色古香建築與人文風情適合拍婚紗照。（台中市政府提供／盧金足台中傳真）

曾獲選百大婚紗拍攝景點的台中市大肚區「磺溪書院」，古色古香的建築與人文風情非常適合拍婚紗照，區公所為鼓勵新人來拍婚紗照，推出「幸福大肚、好運成雙」禮盒，除了有象徵早生貴子的金鏟子，還有「追分成功」、「大肚成功」的紀念火車票，疫情下走向紅毯那一端，情定大肚。

台中市曾舉辦百大婚紗拍攝景點票選，清水區「高美溼地」、北屯區「洲際迷你蛋」、神岡區「神馬郡休閒農場」、大肚區「磺溪書院」，以及北屯區「心之芳庭」，分居自然景、特色建築、生態景觀、人文風景及產業聚落各5組冠軍。

其中在人文風景最獲青睞的「磺溪書院」又稱為文昌廟，感受古色古香百年書院及幸福氛圍，市府民政局去年即在磺溪書院舉辦台中市市民與公教人員聯合婚禮，現在常見情侶甜蜜出遊留下美照，近來也是新人拍婚紗照的熱門場景。

大肚區公所吸引新人來拍婚紗照，「幸福大肚」大放送，祝福新人完成人生大事，還有催生的好兆頭，向區公所完成申請拍攝婚紗照的新人，可獲贈代表幸運大肚、好運成雙的「對杯」，寓意「早生貴子」的金鏟子、「追分成功、大肚成功」的紀念火車票。

大肚區公所表示，當地地名「大肚」的諧音，獻上「早生貴子」滿滿祝福，磺溪書院興建於清朝光緒年間，已有120多年歷史，由內政部列為國家3級古蹟，是昔日大肚的文教中心，以磚工雕琢之精美聞名，學風鼎盛，許多文人雅士皆出身於該書院。