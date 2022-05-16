牛樟芝除了椴木栽培外，台灣研發團隊已成功進化到皿式培養，應用優質培養基質結合活力強的牛樟芝菌株，在嚴格環控培養條件下，培育出單位產量高又富含活性三萜類的皿培牛樟芝子實體，產期短、產量穩定，可望造福更多民眾。

康建生物科技舉辦「康建皿培牛樟芝子實體暨相關產品發表會」，康建生技董事長賴敏男是台灣大學農化系博士，從食用菌菇一路走進藥用菌菇栽培生產與研發，1991年創立康建生技並在故鄉南投草屯雙冬地區建立生產與研發基地。

賴敏男指出，皿式栽培是透過篩選菌種、以優良穀物為基質、透過碳氮比設定、溫度調控等反覆測試終於建立了培育皿培牛樟芝子實體的新技術。這項技術約可將栽培時間縮短到4個月，尤其培育出的牛樟芝子實體，單位產量高又富含活性三萜類，約可將栽培時間縮短到4個月，並通過90天亞慢性毒性試驗及藥理活性成分測試。

台北醫學大學前校長蘇慶華說，皿式培養最大的突破就是可以在很快的時間內將牛樟芝子實體培養出來，且經研究分析，其質與量都可媲美三年椴木栽培野生牛樟芝子實體，對產業界而言是很好的消息。

從醫超過40年的外科醫師劉博惠說，西方醫學透過各種檢查，在短時間內對病人做出正確的診斷，之後訊速、事半功倍、立標見影的對病人做出治療，這是醫師的職責，他對傳統醫學採開放態度，從1960年代以後國際有很對菇菌類的研究文獻，菇菌類的多醣體、多醣態、三萜類這些小分子化和物不是化學合成，是天然合成的，對人體沒有害。