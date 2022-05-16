恒指16日早盤大幅開高逾1％，收復2萬點，此後不斷走低並轉跌。午後恒指再度翻紅，截至收盤，恒指漲0.26％，報19,950.21點。國企指數報6,826.31點，漲0.28％。紅籌指數報3,773.16點，漲0.44％。其中以碧桂園受官方獲准發行人民幣債券，股價領漲。

恒生科技指數漲0.01％，萬國數據漲5.6％，平安好醫生、小鵬汽車、攜程集團漲超4％，嗶哩嗶哩漲2％，阿里巴巴漲3％。橋水繼續看好中國資產，阿里巴巴、拼多多、百度等中概股均獲增持。除橋水外，富達國際、摩根等也開始增持京東、美團等互聯網股票。碧桂園、龍湖、美的置業三家民營房企被監管機構選定為示範房企，將在本周陸續發行人民幣債券。三檔個股股價16日午後爆發，截至收盤，碧桂園大漲逾10％，龍湖集團漲近5％，美的置業漲8％。

上海從5月16日起將分階段復商復市，消費股集體走高。華夏視聽娛樂、華住集團大漲近8％，新東方線上、海底撈漲近7％，雲音樂漲5.5％，澳博控股、申洲國際、小鵬汽車漲超4％。