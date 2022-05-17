據外電報導，北韓駐華機構相關人士從4月末開始在瀋陽、大連等地通過對朝貿易商購置新冠抗疫藥品和醫療器械。大陸外交部發言人汪文斌今天（5月17日）在例行記者會上表示，記者提到的相關情況他並不掌握，但願意重申，和北韓一道在抗疫的過程當中相互支持、加強合作。

據韓聯社報導，據中國消息人士透露，北韓方面向中國貿易商訂購的物品包括退燒藥等新冠疫情相關藥品，止痛藥、消炎藥、胰島素、糖尿病治療藥物等常備藥品，以及氧氣面罩、棉籤、體溫計等醫療器械。

一名貿易商表示，朝方從上月末開始訂購，在勞動節假期的2日和3日也催促備貨。從此可推測，北韓在12日首次承認境內出現新冠確診病例之前，境內疫情已經擴散蔓延。

該人士透露，目前中國嚴格限制銷售退燒藥等藥品，備貨耗時較長，北韓船舶將於本月25日搭載相關物品從大連港啓程前往南浦港。另一名消息人士也說，中方正在嚴格管控退燒藥等藥品銷售，貿易商根據北韓方面需求備貨可能並不容易。

針對中方是否已經就北韓進行抗疫物資援助一事，汪文斌表示，相關情況他不掌握。「我願意在此重申，疫情防控工作是全人類面臨的共同挑戰，中朝之間有著守望相助的優良傳統，我們願同朝方一道在抗疫的過程當中相互支持，加強合作。」