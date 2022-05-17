花蓮迄今累計15619例確診個案，13鄉鎮市中，又以花蓮市確診累計數最多，環保局每天均派員前往公共場所加強清消。（花蓮縣環保局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮今天新增1200例確診個案及4例死亡個案，衛生局解釋，4例死亡個案為3女1男，並非同天過世，而是經通報中央進行分析探討，確認死因與疫情有關，才會列出。

衛生局長朱家祥表示，4例死亡個案過世期間為4日至10日止，為3女1男，年齡分佈是53歲到86歲。其中53歲男性個案，罹患口咽癌，且淋巴轉移，有顱內出血，因是癌症患者，曾做過化療，由於呼吸狀況不穩，染疫後不幸死亡，曾接種過1劑莫德納疫苗。

另外3例死亡個案都是女性，一名為75歲失智長者，罹患糖尿病，長期透過管灌飲食，日前因喘住院，期間因呼吸困難，失去呼吸心跳死亡，曾接種2劑AZ及1劑莫德納疫苗。另外2位則曾未接種疫苗，其中76歲個案，2020年有顱內出血，本身有進行腰椎手術，染疫發燒咳嗽，出現肺炎現象死亡；86歲個案則是本身就有心臟衰竭、腎臟病、腦中風及心律不整等問題，後因染疫死亡。

此外，花蓮自3月底迄今，累計15619例確診個案，縣府也統計13鄉鎮市的確診分佈，其中，花蓮市、吉安鄉、秀林鄉、新城鄉累計數已破千，縣長徐榛蔚表示，代表確診者多集中在大花蓮地區，呼籲民眾在外活動需多家落實防疫。

由於確診者的身份包含學生，其中花蓮體中屬住宿型學校，不少家長擔憂孩子若不慎染疫，校方及縣府將如何協助。對此，教育處代理處長翁書敏指出，該校目前累計19位學生確診，同住室友也比照同住者進行居家隔離，且不論是確診或居隔者，都由家長帶回家中進行隔離。

翁表示，據校方回報，目前確診者都屬無症狀或輕症，且陸續康復，居隔者身體狀況均正常，學校為保持課務量能，全校已於11日至17日暫停實體課程，宿舍部分每日均有落實清消 。