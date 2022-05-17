羅姓山友去年失聯，搜救人員前往救援。（台中市消防局提供）

台中一名羅姓山友去年9月獨攀大雪山，卻失聯7個月，今年4月26日巡山員在和平區釜碗山西峰發現一名山友遺體，空勤直升機當日下午吊掛成功，並抵達東勢河濱公園轉交給勤區處理，證實是人稱「洗衣粉哥」的羅姓山友。

每次登山都愛穿皮鞋、西裝褲，人稱「洗衣粉哥」的羅姓男子，在各大登山臉書粉絲團中的熱門話題人物，去年9月從大雪山230林道攀登雪山，10月3日是他最後一次發訊息給山友，指稱預計目的地要到武陵農場，但不久後卻失去聯繫。

台中市消防局表示，今年4月26日上午7時32分時接獲巡山員報案指出，釜碗山西峰發現一具男遺體，立即派遣第一梯次梨山分隊4人，由小隊長柯宏琪帶隊，第二梯次和平、谷關分隊4人，由小隊長黃來昇帶隊，兩梯次共計8人進行地面出勤。

黑鷹空勤直升機12：28自清泉崗起飛，載送搜救人員共8人入山，14：29搜救人員將遺體搬至吊掛點，另架黑鷹空勤直升機15：43清泉崗起飛，16：10吊掛成功隨後降落東勢河濱公園，並將遺體交由警方，經確認後確實為失聯7個月的羅姓男子。

搜救人員指出，當時在釜碗山林班地發現羅姓男子遺體，那個地方不是一般的登山路徑，當時羅已經變成一具白骨。