穩定幣TerraUSD上周崩盤喪失與美元一比一掛鉤後，創始人Do Kwon稍早提出補救計畫，希望透過區塊鏈分叉來補償投資人。支撐TerraUSD的儲備基金也承諾會將剩餘儲備金拿來補償投資人。

儘管如此，TerraUSD行情依舊回天乏術。CoinMarketCap資料顯示，TerraUSD價格在16日最低跌至0.05美元，如今市值只剩13億美元，與年初的190億美元相比更顯慘烈。

根據Do Kwon提出的補救計畫，他將執行區塊鏈分叉來發送10億枚新版Luna幣給TerraUSD及Luna幣持有者。致力維持TerraUSD與美元掛鉤的新加坡非營利組織Luna Foundation Guard（LFG）也表示，會將剩餘儲備金拿來補償投資人。

LFG資料顯示5月3日該組織持有超過8萬枚比特幣，當時總價約40億美元，但在上周TerraUSD崩盤後，該組織為了支撐TerraUSD價格已賣出多數比特幣，如今儲備金只剩不到9千萬美元。LFG承諾剩餘儲備金將優先補償持份最小的散戶投資人。