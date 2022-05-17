勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司17日舉辦「低碳視界－供應鏈韌性與ESG數位治理」線上研討會，邀請產業專家從多方視角，共同探討永續時代崛起，企業應鑑別ESG風險、推動供應鏈永續管理，並善用數位科技的力量為永續賦能，以建立韌性體質，迎戰未來極端氣候與全球淨零轉型的壓力，進而從中形成新的企業價值，打造具自我調節與開創能力的敏捷企業優勢，於國際供應鏈舞台再創新猷。

經濟部工業局局長呂正華指出，全球淨零碳排的趨勢下，台灣企業將面臨轉型挑戰，企業應將數位科技結合ESG管理原則，加速永續轉型，提升產業韌性。工業局鼓勵大型企業在永續升級的進程中，借助AIoT、大數據分析和5G等技術，從供應鏈抑或企業商業模式中重新挖掘能資源的應用價值，促進新興技術與跨界交流，「以大帶小」，刺激創新聚落和生態系統發展，帶動各產業鏈中小企業永續發展及數位永續商機。

呂正華進一步表示，永續經營是長期課題，攸關台灣的國際競爭力，科技工具可成為永續發展的關鍵助力。工業局已針對企業推出減碳輔導機制，串聯供應鏈、建立示範案例，提供數位工具如碳盤查計算器，以協助中小企業提升碳管理能力，進而逐步拉升全臺企業的「去碳硬實力」，期盼透過官產學研跨領域合作，全員齊力，共同邁向2050淨零碳目標。

勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司總經理吳佳翰表示，國際淨零碳排的發展趨勢有跡可循，從國際上各類倡議四起、投資人關注，到國家發展委員會於今年三月正式公布台灣「2050淨零排放路徑」，皆可發現永續已變成大型企業要件。

對企業而言，除了精進內部本身碳管理制度，強化供應鏈碳管理與提高韌性更是充滿挑戰，然而，根據UN Global Compact統計，範疇三碳排放量約佔全球企業整體排放量的70％，故供應鏈碳管理實為企業達成淨零排放的必經之路。面對國際市場以及台灣低碳新局勢，企業勢必得提前因應，並在法規強度提高前及早佈局，積極開發低碳新技術或產品，推動永續轉型方案。

國際半導體產業協會（SEMI）全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，為了對抗氣候變遷的危機，撐起全球數位及汽車產業半壁江山的台灣半導體產業，積極地在各範疇進行減碳措施，包括關鍵核心技術的生產過程，並將環境永續納入採購決策中，藉此敦促供應商完善管理其耗能，並加入綠色能源的浪潮。這樣的決心與行動，使得眾多知名的SEMI會員企業紛紛入選道瓊永續指數（DJSI），包括台積電、日月光、聯電以及穩懋半導體等，皆以實際行動展現ESG能力與價值。

勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司副總經理李介文提出，台灣近年也受到氣候危機影響，導致半導體、電動車以及電子代工等精密製造業工廠，甚至導致缺工停擺，可見氣候變遷等不確定性的外部因素影響著整條產業鏈，企業是否有效鑑別供應鏈上的ESG風險並提前因應管理，將直接衝擊企業自身營運績效。

李介文進一步表示，於供應商管理過程中導入數位化工具，不僅能協助企業更有效、及時掌握供應商資訊，更能透過AIoT、大數據分析等新興科技的技術支援幫助企業面對風險時掌握先機，作為企業訂定供應鏈管理政策與循環式管理的升級引擎。

友達宇沛永續科技股份有限公司總經理李孝忠表示，「供應鏈脫碳」是企業達成淨零排放目標的重要關鍵。台灣一向以出口導向為主，面對國際的減碳趨勢，透過中心廠對供應鏈碳管理上的積極作為，從蒐集供應鏈的碳排數據，設定供應鏈減碳目標並進行溝通、到持續監控供應鏈的減碳成效與落實管理，以推動整條產業鏈的低碳轉型來達成企業本身淨零碳的目標，提高企業的營運韌性與競爭力。

南亞科技股份有限公司副總經理吳志祥表示，南亞科技身為全球第四大供應商，除了對客戶持續提供更低碳的綠色產品及ESG永續的承諾，同時亦積極提升永續供應鏈系統韌性，與永續夥伴共享共創低碳的價值鏈。具體作法如每年進行供應商100％覆蓋率的高風險鑑別、稽核及輔導改善、透過永續供應鏈論壇與優良供應商表揚大會，溝通深化永續意識，藉由推動LCA盤點、ISO50001能源管理及再生能源使用等專案，充份展現正向影響力的決心與實踐。

勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司副總經理陸孝立表示，在輔導企業客戶推行永續供應鏈管理專案時，企業普遍於實務上會遇到的三大痛點：缺乏涵蓋制度到行動須具備的長遠策略規畫與相應行動方針、供應商對於永續議題的認知程度具落差難管理、缺乏有效的溝通議合模式。

為解決上述問題，陸孝立建議，企業應先根據自身營運範疇與能運用之資源多寡，制定適宜的永續管理策略，並將該策略與採購活動掛勾，發揮企業對於供應商的影響力。接著，企業應確實向供應商布達管理方針與稽核標準，持續實施循環式供應商盡職調查，確保供應商的落實進度與改善狀況。

此外，供應鏈透明度也扮演重要角色，更高的透明度有助於掌握各供應商的資訊，作為針對不同型態供應商提供差異化管理辦法的依據，例如：對於成熟度相對不高供應商，進行永續知識教育訓練，協助其建立永續意識。最後，企業應建立永續策略與績效指標之間的連結，持續透過數位手段等有效的工具與供應商保持密切互動，提升供應商的議合程度。唯有建立完善永續管理制度、輔以適當的績效指標，並確保供應鏈上資訊雙向的透明度，企業方能穩健地帶領供應商一同邁向永續。