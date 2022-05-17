FENDI新推出的FENDACE系列已於5月12日正式上市，FENDI 特別推出全新FENDACE系列Instagram 濾鏡與動態貼圖，以此系列特有的環狀圖騰造型圍繞使用者面部，並變換其瞳孔顏色，打造趣味迷人的視覺拍攝效果。使用者可於FENDI 官方Instagram中點擊中央列三個閃耀十字圖示下載使用， 貼圖部分則可於自身Instagram Story發文列上方搜尋欄輸入「FENDACE」即可看到多款金色創意貼圖。
FENDI新推出的FENDACE系列已於5月12日正式上市，FENDI 特別推出全新FENDACE系列Instagram 濾鏡與動態貼圖，以此系列特有的環狀圖騰造型圍繞使用者面部，並變換其瞳孔顏色，打造趣味迷人的視覺拍攝效果。使用者可於FENDI 官方Instagram中點擊中央列三個閃耀十字圖示下載使用， 貼圖部分則可於自身Instagram Story發文列上方搜尋欄輸入「FENDACE」即可看到多款金色創意貼圖。
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